'Hayvanların açlıktan birbirini yediği' iddiası mahkemeden döndü

Elazığ'da Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 'Hayvanların açlıktan birbirlerini yediği' iddiası ile açılan davada 4 sanığa da beraat kararı verildi

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne 'hayvanlar açlıktan birbirini yiyor' iddiası ile açılan dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, merkezde bu tür bir olayın gerçekleşmediğine hükmederek, 4 sanığın da beraatına karar verdi.

Vatandaşların Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde hayvanlara kötü muamele yapıldığı şikayetinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde açılan davada, Elazığ Belediyesinde çalışan 4 kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi. 2'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, 4 sanığın da hayvanların ölümüne sebep olmadığına hükmederek beraatına karar verdi.

"Sosyal medyadaki her şeye inanmamak gerekir"

Kararın artından açıklamalarda bulunan Elazığ Belediyesi avukatı Ömer Faruk Budak, vatandaşların sosyal medyada çıkan her duruma inanmaması gerektiğini belirterek, yargılama sonucunda gerçeklerin ortaya çıktığını söyledi. Budak, "Uzun zamandır kamuoyunu meşgul eden, kamuoyunda 'barınak davası' olarak bilinen Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki bir takım uygulamalarla ilgili sosyal medyada başlatılan kampanyalar, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya dönüştürüldü. Akabinde yargılama süreci sonucunda yargılanan belediye personelimizin 4'ü de beraat etti. Bu süreç içerisinde belediyemiz aleyhine oldukça yıpratıcı haberlerle uğraştık. Yapılan titiz yargılamaların ardından iddiaların hiçbirinin doğru olmadığı tespit edildi. Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin son derece modern, bölgeye hitap eden ve gelecek vaat eden bir hizmet merkezi olduğu tespit edildi. Barınan hayvanların gerçekten ihtiyaçlarına uygun yanıt verebilmek için ve en az maliyetle bunu yapabilmek için bir gayret gösteriliyor. Elazığ Belediyesi Meclisi tarafından Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine bir bütçenin ayrıldığı ortaya çıkmış oldu. Maalesef o haberleri yaparak bizim personelimizin yıpranmasına sebebiyet

verenler hakkında akabinde biz de gerekli hukuki yollara başvuracağız. İyi ki adalet var. Yoksa insanlar kendilerini bir şekilde bu olumsuzluklardan kurtaramazlardı. İnsanlar sosyal medyadan gördüklerine inanmasınlar. Elazığ Adliyesi titiz bir yargılama yaparak gerçekleri ortaya çıkardı" dedi.

"Sahipsiz hayvanların yanında olmaya devam edeceğiz"

Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine atılan suçlamaların düştüğünü belirten Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fetih Arslantaş da, "Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden almış olduğumuz dijital radyografik görüntüleme cihazı arıza yapmış, onarım için yetkili servise gönderilmişti. Malzeme arızası giderildikten sonra kargo ile belediyemize teslim edilmedi, çünkü kargoda yangın çıkmıştı. Biz de Elazığ Belediyesi olarak malzemenin zararının karşılanması için zarar gören makinanın bedelinin ödenmesi için mahkemeye başvurduk. Mahkeme, bedelin belediyeye verilmesine karar verdi. 'Barınak Meleği' hesaplı kişinin basın açıklamasında iddia ettiği röntgen cihazının kayıp olduğu iddiası tamamen asılsız olup, karalama çalışmasından başka bir şey değildi. Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde hayvanlarımızın bakımları titizlikle gerçekleştirilmektedir. Adalet yerini buldu ve öyle bir şey yapmadığımız ortaya çıktı. Sahipsiz hayvanların yanında olmaya önceden devam ettiğimiz gibi bundan sonra da devam edeceğiz" diye konuştu.