HAYVANLARI KURTARMAYI ÖĞRENDİLER

Antalya'da STK'lara Türkiye'de ilk kez Hayvan Arama Kurtarma Eğitimi verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı işbirliğiyle, düzenlenen eğitimde AKUT, İHH ve koruma derneklerinden katılımcılar, doğal afetlerde ve doğada zor durumda kalan hayvanların nasıl kurtarılması gerektiği anlatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Antalya Tim Komutanlığı işbirliğiyle Türkiye'de ilk kez Hayvan Arama Kurtarma Eğitimi düzenlendi. Eğitime AKUT, İHH ve Hayvan Koruma Derneklerinden gönüllüler katıldı. 2 gün süren Hayvan Arama Kurtarma Eğitimi'ni Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mahir Akdemir verdi.

HAYVANLARIN ÜZERİNDE ANLATILDI

Doğada mahsur kalan ya da yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerde yaralanan evcil ve yaban hayvanlarının nasıl kurtarılması gerektiğinin anlatıldığı eğitimlerin ikinci gününde, kurtarma çalışmaları Antalya Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların üzerinde uygulamalı olarak gösterildi. Vahşi hayvanların bulunduğu bölümlerde ise hayvanların tehlikeli olmasından dolayı müdahale şeklinin nasıl olması gerektiği anlatıldı. Sadece insan değil tüm canlıları kurtarmayı amaçlayan dernek üyeleri, hayvanların kurtarılması konusunda bilinçlendirildi.

ÇOK FAYDALI BİR EĞİTİM OLDU

Hayvanat Bahçesi Sorumlu Veteriner Hekimi Zeki Cihangir, Hayvan Arama Kurtarma Eğitimi'ne Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Jandarma Arama Kurtarma timine ve eğitime katılan derneklere bu farkındalığı yarattığı için teşekkür ediyoruz. Yapılan eğitim için Antalya Hayvanat Bahçesi'nin kapılarını açtık. Doğada yaşayan hayvanlar yaralandığı ve güçten düştüğü zaman bu hayvanların rehabilitasyonundan sorumluyuz. JAK Tim Komutanlığı, sivil toplum kuruluşları ve Antalya Büyükşehir Belediyesiyle ortaklaşa düzenlenen eğitimin çok faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

AMACIMIZ BÜTÜN CANLILARI KURTARMAK

AKUT Antalya Timi'nden Mustafa Eskitaş ise "Doğal afetlerde zor durumda olan yapan ve evcil hayvanların doğru şekilde kurtarılmasıyla ilgili eğitim almak. Bizim amacımız canlıları kurtarmak. Sadece insanı kurtarmak değil bütün canlıları kurtarmak. AKUT'un kurulduğu günden beri amacı ve görevi bu. Güzel bir eğitim aldık" diye konuştu.(DHA)