Üye Girişi
Haberler

Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Görüşmeleri Ertelendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda yaklaşık 14 saat süren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri ertelendi.

EREN CESUR

(TBMM) - Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda yaklaşık 14 saat süren, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, 23 Temmuz Salı günü saat 12.00'ye ertelendi. Kanun teklifinin ilk 7 maddesi1 kabul edildi.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda; kamuoyunda sokak hayvanlarına "ötanazi" yapılmasına yol açacak kanun olarak bilinen, 17 maddeden oluşan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yaklaşık 14 saatin ardından 23 Temmuz Salı günü saat 12.00'ye ertelendi.

Kanun teklifinin ilk 7 maddesi AKP'li ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci'nin neredeyse hiç ara vermeden görüşmeleri devam ettirmesi muhalefet parti milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Sağlıksız koşullarda çalıştıklarını belirten muhalefet vekilleri masalara vurarak, Başkan Kirişci'yi protesto etti.

Komisyon görüşmelerinde; teklifin 4. maddesinde yer alan "rehabilite edilenler" ifadesi, "rehabilite edilen köpekler" şeklinde değiştirilerek, kedilerin kapsam dışına alınması sağlandı.

AKP tarafından verilen önergeyle 5. maddede yer alan "ötanazi" ibaresi tekliften çıkarılarak yerine, "Veterinerlik Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem  Kanunu'nun 9. maddesi'nin 3. Fıkrası'nda yer alan" hükümler uygulanacak. "Ötanazi" ifadesi yerine gelen uygulama hükümleri şöyle:

"Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilecek. Ötanazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılacak."

AKP'nin verdiği önergeyle 6. madde ile düzenlenen 5199 sayılı Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (o) bendinde yer alan "hayvanı" ibaresinin "köpekleri" şeklinde değiştirildi. Teklifte yer alan maddenin ilgili kısmı şöyle:

"Maddenin birinci fıkrasına eklenen (o) bendiyle, yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan hayvanların bakımevi dışında bir yere bırakılması fiilleri yasak kapsamına alınmaktadır. Böylelikle, sahipsiz hayvanların toplanması, hayvan bakımevlerine götürülmesi ve bu hayvanların sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevi bünyesinde bakılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasının ve yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır."

Kaynak: ANKA / Güncel

Hayvan Hakları Politika Güncel Haberler

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

 Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

 Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

23-24 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 23-24 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 23-24 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Büyükçekmece, Eyüp, Üsküdar elektrik kesintisi! 23-24 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 23-24 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 23-24 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara Mamak, Altındağ, Sincan elektrik kesintisi! İztutu Plajı nerede, hangi ilde ve ilçede, nereye bağlı? İztutu Plajı giriş ücreti 2024 ne kadar? İşte İztutu Plajı yol tarifi Blum ne zaman listelenecek? Blum coin listelendi mi, ne zaman çıkacak? Blum coin listelenme tarihi Kıyamet alametleri nelerdir, kaç tanesi gerçekleşti? 54 kıyamet alametleri nelerdir? Gerçekleşen ve gerçekleşmeyen kıyamet alametleri Oğuz Aydın aslen nereli, kaç yaşında? Oğuz Aydın hangi takımda, hangi mevkide oynuyor? Türksat 42.0e otomatik arama frekansı! Türksat tüm kanallar otomatik arama frekans bilgileri, polarizasyon, sembol oranı, FEC nedir? 19 Nisan hangi burç? Nisan'ın 19'unda doğanlar hangi burç oluyor? 19 Nisan burcu! 21 Mart hangi burç? Mart'ın 21'inde doğanlar hangi burç oluyor? 21 Mart burcu! Esenyurt hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Esenyurt nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?
Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title