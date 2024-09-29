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Hayvanları Koruma Kanunu'na Tepkiler Sürüyor

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Yaşam hakkı savunucuları, Anayasa Mahkemesi'nin 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u iptal etmesini talep etmek amacıyla Maltepe'de miting düzenledi. Eylemde, hükümetin hayvanların yaşam hakkını hiçe sayan politikalarına karşı duruldu.

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL)- "Katliam yasası" olarak nitelendirdikleri 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesini isteyen yaşam hakkı savunucuları, Maltepe Etkinlik Alanı'nda miting düzenledi. Yapılan açıklamada, "Hayvanları öldürmek için canhıraş çalışan AKP ve MHP vekillerini unutmayacağız, affetmeyeceğiz" denildi.

AKP ve MHP'li milletvekillerinin oyuyla meclisten geçerek yasalaşan ancak CHP'nin itirazı sonrası Anayasa Mahkemesi'ne taşınan 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali için yaşam hakkı savunucuları, Maltepe Etkinlik alanında bir araya geldi.

"AYM yasayı iptal et", "Susmuyoruz, korkmuyoruz dostlarımızı vermiyoruz", "öldürme yaşat" sloganlarının atıldığı mitingte "Cinayeti durdur" "Yasayı geri çek, öldürme yaşat", "Köpekleri değil, katilleri topla" dövizleri taşındı. Mitinge Türkiye İşçi Partisi de destek verdi.

Yaşam hakkı savunucuları yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yasa iptal edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

"Bir kere daha tüm öfkemizle haykırıyoruz; tek bir dostumuzu vermemek için, yasa iptal edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz! ve buradan Anayasa Mahkemesinin başkan ve üyelerine sesleniyoruz: Halkın ezici çoğunluğu bu yasayı istemiyor, iptal başvurusunun ilk incelemesini yaparken yürürlüğünü durdurmadınız. Halk sizden bu katliam ve tecrit yasasını derhal iptal etmenizi bekliyor!

Ellerinde 20 yıldır imkan vardı. AKP 2004 yılında kendi çıkardığı kanundaki 'kısırlaştır-aşıla-yerine bırak' modelini uygulayabilirdi. Üretim ve ticareti yasaklayabilirdi, barınak diyerek güzellediği ölüm kamplarını inşa etmek yerine kısırlaştırma seferberliği ilan edebilirdi. Bunlar yapılsaydı birkaç sene içerisinde yüksek dedikleri popülasyon azalabilirdi. Devasa petshop fuarlarıyla, üreticiler ve yetiştiricilerle hayvan rantını sürdürmeyi durdursaydı, 4 yıl içerisinde yurt dışından nesneymiş gibi 3 milyon köpek satın almasaydı, bu sistemde dönen paradan vazgeçebilseydi yüksek dedikleri popülasyon azalırdı.

"Sorumluluğunu yerine getirmeyen iktidar şimdi faturayı hayvanlara kesmeye çalışıyorg

AKP kendi sorumluluğunu yerine getirmediğini bu katliam yasasıyla itiraf ediyor. Üstelik kendi sorumluluğunu yerine getirmediği için hayvanları hapsetmek, öldürmek istiyor. Sorumluluğunu yerine getirmeyen iktidar şimdi faturayı hayvanlara kesmeye çalışıyor. Tıpkı şiddete, tacize uğrayan kadınlara 'O saatte orada ne işi varmış?' dediği gibi, sokaklarda her gün şiddete uğrayan, mağdur olan hayvanları düşmanlaştırıyor.

"Bir avuç azınlığa hayvanları teslim etmeyeceğiz"

Mahallelerde, meydanlarda, sokaklardayız. Katliam yasası iptal edilene kadar hayvan dostlarımız için sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Mücadelemiz uzun da olsa, acı da olsa, zor da olsa bu bir avuç azınlığa hayvanları teslim etmeyeceğiz!

"AKP ve MHP vekillerini unutmayacağız, affetmeyeceğiz"

Bu halk, karşısındaki trol ordusuna, iktidarın bütün olanaklarına rağmen yılmıyor, geri adım atmıyor. Halktan kaçırarak mecliste bir oyun gibi el kaldır indir talimatını yerine getiren vekillerin utanmaz gülüşleri hafızamızdan asla silinmeyecek. Hayvanları öldürmek için canhıraş çalışan AKP ve MHP vekillerini unutmayacağız, affetmeyeceğiz.

"AYM'nin derhal yasayı iptal etmesi için her alanda ses çıkarmaya devam edeceğiz"

Hep söyledik. Yaşam hakkı göstermelik oylamalarla gasp edilemez. Bakın görüyorsunuz; bu halk, bu yasanın uygulanmasına izin vermiyor, vermeyecek. Hep birlikte, AYM'nin derhal yasayı iptal etmesi için her alanda, çok daha güçlü şekilde ses çıkarmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki, bizler, bu yasayı durdurabiliriz. AYM'nin bu yasayı iptal etmesi için bıkmadan usanmadan tüm gücümüzle haykıralım. Bizler biliyoruz, kazanacağız. Er ya da geç kazanacağız. Hayvanlar kazanacak, çocuklar kazanacak, yaşam kazanacak, barış kazanacak!

Hayvanları Koruma Kanunu'na Tepkiler Sürüyor
Kaynak: ANKA / Güncel

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