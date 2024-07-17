Hayvanları Koruma Kanunu Görüşmelerinde Tartışma Çıktı

NİSANUR YILDIRIM

(ANKARA) - Kamuoyunda tartışmalara neden olan ve sokak hayvanlarına "ötenazi" yapılmasının yolunu açacak Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde tartışma çıktı. Muhalefet vekilleri, görüşmelerin daha büyük bir salonda yapılmasını talep etti. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, vekillerin talebini kabul etmeyerek görüşmelere devam etmeye çalıştı. Hayvan hakları savunucuları komisyon salonuna alınmadı. Kirişçi basın mensuplarının dışarı çıkartılacağını söyledi. Çıkan tartışmadan dolayı görüşmelere yarım saat ara verildi. Aranın ardından komisyon görüşmelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılmasına karar verildi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, kamuoyunda sokak hayvanlarına "ötenazi" yapılmasına yol açacak kanun olarak bilinen 38 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci başkanlığında bugün toplandı.

Komisyondaki kanun teklifi görüşmelerine komisyon salonunda yer olmadığı için tartışma çıkmasından dolayı başlanamadı. Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, muhalefet vekillerinin 'daha büyük bir salona geçilmesi' talebini kabul etmedi ve görüşmelere devam etmeye çalıştı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şunları söyledi:

"Türkiye kamuoyunun, halkımızın ve milyonlarca canlıyı ilgilendiren çok önemli bir kanun tasarısı ile karşı karşıyayız. Bu kanunun her yönüyle tartışılması gerektiğinden dolayı böyle bir salonun bu tartışmayı yapmaya uygun olmadığı ortada. Böyle bir kanun yapılacaksa eğer sadece milletvekilleri değil sivil toplumu, dernekleri, üniversiteleri, meslek örgütlerini Türkiye'de sokak hayvanları ile ilgili söyleyecek sözü olan herkesi dinleyeceğiniz sağlıklı bir ortamı yaratmak gibi bir göreviniz var. Daha geniş bir salonda bu tartışmayı yapmak zorundayız. Bu konuda sizi göreve davet ediyoruz."

Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, çıkan tartışmadan dolayı kanun teklifi görüşmelerine yarım saat ara verdi.

Aranın ardından başkan Kirişci, komisyon salonunda yer olmadığından dolayı kanun teklifi görüşmelerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılmasına karar verildi. Kanun teklifi görüşmeleri süren tartışmalar nedeniyle hala başlamadı.