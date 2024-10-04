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Hayvanları Koruma Günü'nde Mama Desteği

Hayvanları Koruma Günü'nde Mama Desteği
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla çeşitli barınaklara mama yardımı gerçekleştirdi. Reşide Hatice Hanım Vakfı aracılığıyla sokak hayvanlarına gıda desteği verildi. Ayrıca, Sincan Hayvan Barınağı'nda etkinlik düzenlendi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla bazı barınaklara mama yardımında bulunuldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Reşide Hatice Hanım Vakfının hayır şartı gereği, sokak hayvanlarına, imaret ve Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarından toplanan gıda atıklarından ayrıştırılan yiyeceklerle mama desteği sağlandı.

Sincan Hayvan Barınağı'nda, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla yapılan yardım hakkında bilgi veren Hayır Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Özensoy, 10 kişilik hayvansever ekiple barınaktaki hayvanlara sevgi göstermek ve yiyeceklerine destek olmak amacıyla böyle bir etkinliğin düzenlendiğini belirtti.

Özensoy, bugün ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gölbaşı Belediyesinin barınağına mama desteğinin sağlanacağını söyledi.

Bu arada, Müdürlük ekipleri tarafından İstanbul ve İzmir'deki hayvan barınaklarına da mama desteği verileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel

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