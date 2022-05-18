Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında alevler geceyi aydınlattı - Haberler

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas İlçesi'nde akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısına kadar devam eden besihane yangınında tonlarca yem yandı. Muğla Büyükşehir İtfaiyesi tarafından müdahale edilen yangında itfaiye ekipleri ve tankerlerin yanı sıra iş makinelerinin uzun süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında maddi hasarın çok büyük olduğu belirtildi.

Yangın akşam saatlerinde Milas Yaşyer Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait hayvancılık tesislerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde hayvancılık tesislerinde bulunan yem, saman ve ot deposundan dumanların yükseldiğini görenler bir yandan yangına müdahale edip diğer yandan da 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. Kısa sürede tüm depoyu saran alevleri söndürmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri adeta zamanla yarıştı. Yangının tonlarca saman ve ot yüklü depoya tamamen sarması üzerine bölgeye su takviyesi sağlayan tankerler de sevk edildi. Bir yandan alevlere su sıkılıp depodaki ot, saman ve yemler kurtarılmaya çalışırken, diğer yandan iş makineleri alevlerin arasından hayvan yemlerini kurtarmak için mücadele etti.

Gece yarılarına kadar yoğun bir şekilde devam eden söndürme çalışmalarında yangının kontrol altına alındığı ve soğutma işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Kılıç Tarım ve Hayvancılık Tesisleri'nde çıkan yangında maddi hasarın oldukça büyük olduğu, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

(Bekir Tosun - Oktay Çayırlı-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel