Bitlis'te hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, hayvanların da bir kısmı telef oldu.

- Hayvan yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

BİTLİS - Bitlis'te hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, hayvanların da bir kısmı telef oldu.

Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis-Baykan Karayolu üzerindeki Buzlupınar mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen küçükbaş hayvan yüklü 28 AAK 325 plakalı tır, bilinmeyen bir sebepten dolay devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Tırın dorsesinde bulunan hayvanların bir kısmı telef olurken, canlı olanlar ise ekipler tarafından kurtarıldı.