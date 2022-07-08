Hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'ta, Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarlarında yoğunluk gözlendi. Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'ta, Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarlarında yoğunluk gözlendi. Nevşehir'de büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık almak için son günü bekleyenlerle satıcılar arasında kıyasıya pazarlık yapıldı. Kurbanlıklarını alan vatandaşlar, hayvanlarını araçlarıyla taşıdı. Vatandaşlardan Şükrü Duman, küçükbaş hayvanların fiyatlarını daha hesaplı bulduğunu belirterek, "Kurbanlık alım işimizi son güne bıraktık. Pazarda son gün fiyatlar biraz daha düşük oluyor." dedi. Murat Benli ise yetiştirdiği koyunları 2 bin 500 ila 3 bin 500 lira arasında satışa sunduğunu söyledi. AA / Behçet Alkan - Güncel Kurban Bayramı Nevşehir Sivas Güncel Haberler

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