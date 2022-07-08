Hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor

Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'ta, Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarlarında yoğunluk gözlendi.

Niğde'de bayrama bir gün kala vatandaşlar kurbanlık almak üzere Hıdırlık mevkisindeki hayvan pazarına akın etti.

Vatandaşlar kurbanlıklarını uygun fiyata almak için üreticiyle kıyasıya pazarlık yaptı.

Üreticilerden Erkan Akkuş, satışa çıkardığı bir tonluk tosununun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Pazara kurbanlık almaya gelen Mustafa İpek ise "Gün geçtikçe fiyatlar biraz daha düşüyor. Pazarda epey hayvan var." diye konuştu.