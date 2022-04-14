HAYVAN PAZARINDA KAVGA: 5 YARALI - Haberler

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HAYVAN PAZARINDA KAVGA: 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, canlı hayvan pazarında para meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, canlı hayvan pazarında para meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Viranşehir Hayvan Pazarı'nda öğle saatlerinde hayvanlarını satmaya giden iki grup arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, tarafların yakınlarının da katılımıyla taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yaralanan Halil G., Sinan G., Seydo G., Halil H. ve Aziz H., Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

HAYVAN PAZARINDA KAVGA: 5 YARALI

HAYVAN PAZARINDA KAVGA: 5 YARALI

HAYVAN PAZARINDA KAVGA: 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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