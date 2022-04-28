Hayvan otlatma meselesinden baba ve oğlunu öldüren sanığın yargılaması sürüyor

KONYA (AA) - Konya'da hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartıştığı baba ile oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin K. ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Söz verilen Hüseyin K, olay anında sadece kendisini korumaya çalıştığını iddia ederek tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı da olay yerinde keşif yapılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Meram ilçesi Evliyatekke Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Hüseyin K. (50) ile Hüseyin Kayabaşı (46) ve oğlu Osman Kayabaşı (17) arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden 4 Mayıs 2021'de çıkan silahlı kavgada, Osman Kayabaşı olay yerinde, Hüseyin Kayabaşı ise hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti.

Tutuklanan Hüseyin K. hakkında, "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.