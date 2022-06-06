Hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen liseli Halil, öldü - Haberler

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Hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen liseli Halil, öldü

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Sarıcı - Güncel
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Hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen liseli Halil, öldü

ÇANKIRI'nın Orta ilçesinde hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen Halil Karagöz (17), hayatını kaybetti.

ÇANKIRI'nın Orta ilçesinde hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen Halil Karagöz (17), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Yaylakent beldesi Çoraklık mevkisinde meydana geldi. Halil Karagöz'ün arazide otlattığı kendilerine ait büyükbaş hayvanlar eve döndü. Halil Karagöz dönmeyince aile aramaya çıktı, bir ize ulaşamayınca da jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada, beldenin yakınlarında Halil Karagöz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Halil Karagöz'ün üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Orta ilçesinde Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi olan Halil Karagöz'ün, boş zamanlarında ailesine yardımcı olmak için hayvanları otlatmaya çıkardığı öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - Güncel

Yaylakent Güncel Haberler

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