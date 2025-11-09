Hayvan Hakları Savunucularından Besleme Yasaklarına Protesto

Haber: Tuba KARA

(İSTANBUL) - Hayvan hakları savunucuları, sokakta yaşayan hayvanlara yönelik "besleme yasakları" ve yasa değişikliği hazırlıklarını protesto etti. Beşiktaş İskele Meydanı'nda yapılan eylemde, "Beslenme hakkına dokunamazsın", "Yasanızı da yasaklarınızı da tanımıyoruz" sloganları atıldı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde hayvan hakları savunucuları, "Besleme yasakları da yaşam hakkını yok sayan düzenlemeler de hukuka aykırıdır" temasıyla bir araya geldi. "Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi" ve "Yaşam OL" gönüllüleri tarafından düzenlenen eylemde, sokakta yaşayan hayvanların yaşam, barınma ve beslenme haklarının Anayasa ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile güvence altında olduğu hatırlatıldı.

Katılımcılar, "Yasayı iptal et, Yaşam OL, Besleme yasaklanamaz" dövizleri taşıdı; "Beslenme hakkına dokunamazsın", "Yasanızı da yasaklarınızı da tanımıyoruz", "AKP yasanı al başına çal", "Katiller gidecek biz kalacağız" sloganları attı.

"Hukuka aykırı kararlara geçit vermeyeceğiz"

Basın açıklamasını okuyan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi gönüllüsü Arzum Bahab, hayvanların yaşam hakkını hedef alan uygulamalara tepki gösterdi. Bahab,"Ankara'da geçtiği miz günlerde alınan hukuka aykırı kararlarla ortaya çıkan hak ihlallerini büyük endişe ile karşılıyor ve İstanbul'da da benzer kararların alınması durumunda bunların uygulanmasına kesinlikle geçit vermeyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Yaşama hakkı, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile güvence altındadır. Sokakta yaşayan hayvanların sorunlarını yıllardır görmezden gelen kirli zihniyet, bugün onların barınmasına, beslenmesine ve hatta yaşamasına kast etmektedir" dedi.

Tüm canlıların yaşama, barınma ve beslenme hakkına sahip olduğunu vurgulayan Bahab, şöyle devam etti:

"Bu haklar hiçbir surette engellenemez. İlgili kamu kurumlarını sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Talebimiz sözde 'besleme yasağı' kararından derhal vazgeçilmesi, sokakta yaşayan hayvanların kamusal alanda barınma ve beslenme haklarının güvence altına alınması ve yerel yönetimlerin tedavi ve kısırlaştırma programlarını güçlendirmesidir. Yetkililere sesleniyoruz: Hukuka ve vicdana aykırı kararlarınızdan derhal vazgeçin. Kamuya açık alanlarda yaşayan hayvanların beslenmesinin engellenmesine yönelik alınan hukuka aykırı kararları tanımıyoruz ve bunların uygulanmasına da geçit vermeyeceğiz."

"Burak Özgüner'in sesi yolumuzu aydınlatıyor"

Hayvan Hakları Delegasyonu Sözcüsü Elif Ertürk, konuşmasında 9 Kasım tarihinin, hayvan hakları savunucusu Burak Özgüner'in ölüm yıl dönümü olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Yoldaşımız sevgili Burak Özgüner'in aramızdan ayrılışının 6'ncı yıl dönümü. Onun sesi ve mücadelesi aradan geçen yıllara rağmen yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Buraksız geçen altı yılda, iktidarın ve yerel yönetimlerin yaşama ve özgürlüğe karşı yürüttüğü politikalar her geçen gün derinleşti. Sermayenin sınırsız sömürü hırsı, hayvanlara yönelik sistematik saldırılar toplumsal adaleti tehdit ediyor. Ama bizler mücadelemizden asla vazgeçmedik. Bazen düştük, yorulduk belki ama kötülüğün sessiz destekçileri olmadık.

Burak diyordu ki, soykırım zamanlarında bile kötülüğe direnenleri hatırlayalım. Sokakta yaşayan köpeklerin Hayırsızada sürgününe karşı feryat edenleri, onları geri getirmek için mücadele edenleri hatırlayalım. Mücadele etmekten başka yolumuz olmadığını, hayvanlar, insanlar ve doğa için topyekün özgürlük talep edenler olarak bulunduğumuz yerden dünyayı değiştirmeye devam etmemiz gerektiğini hatırlayalım. Reddedişimiz, neşemiz ve öfkemizle..."

"Yaşam hakkını savunuyoruz"

Eylem boyunca sık sık, "Sokakları da meydanları da hayvanları da terk etmiyoruz" ve "Katiller gidecek biz kalacağız" sloganları atıldı. Katılımcılar, fotoğraflar çekerek #KısırlaştırAşılatYerindeYaşat etiketiyle sosyal medya üzerinden dayanışma çağrısı yaptı. Hayvan hakları savunucuları, besleme yasağı kararlarının derhal iptal edilmesini, sokak hayvanlarının "yerinde yaşatılmasını" ve devletin yasal sorumluluğunu yerine getirmesini talep etti.