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Hayvan Hakları Savunucuları AYM Önünde Protesto Düzenledi

Hayvan Hakları Savunucuları AYM Önünde Protesto Düzenledi
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Anayasa Mahkemesi'nin hayvanları koruma konusunda yapılan kanun değişikliği iptal istemini reddetmesine tepki olarak hayvan hakları savunucuları, mahkeme önünde protesto eylemi gerçekleştirdi. Polisin müdahalesine rağmen göstericiler, sloganlarla karara karşı çıktı.

Haber: Batuhan Dükel  Kamera: Ladin Değer

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu'nun, sahipsiz hayvanlarla ilgili Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun iptal istemini reddetmesinin ardından, sabah saatlerinden bu yana Mahkemenin karşısındaki Ahlatlıbel tesislerinde bekleyen hayvan hakları savunucuları kararı protesto etti.

Anayasa Mahkemesi'nin, 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptal istemini reddetmesinin ardından, sabah saatlerinden bu yana mahkeme önündeki Ahlatlıbel tesislerinde bekleyen hayvan hakları savunucuları, karara tepki gösterdi.

Anayasa Mahkemesi'nin protokol ana giriş kapısına geçmek isteyen protestoculara polis engel olmaya çalıştı. Mahkemenin bulunduğu karşı yola geçmelerine izin verilmeyen göstericiler, yolu da trafiğe kapatmak istedi.

Polisin müdahalesine rağmen Anayasa Mahkemesi ana bina girişine geçen bazı göstericilerle polisler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Bazı hayvan hakları savunucularının ağladığı görüldü, bazıları sloganlar atarak kararı protesto etti.

Hayvan hakları savunucuları, Yüksek Mahkeme önünde bir süre oturma eylemi yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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