Hayvan Hakları Savunucuları Anayasa Mahkemesi Önünde Toplandı

(ANKARA) - Hayvan hakları savunucuları, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını gündemine alan Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde sabah saatlerinden itibaren toplandı. DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, "Türkiye'nin her tarafından hayvanlara dönük katliam girişimlerinin ve onun meşrulaştırılmasının acısını yaşıyoruz" dedi.

CHP, 17 maddeden oluşan 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) dava açmıştı.

Davayla ilgili ilk incelemesini tamamlayan ve davayı esastan görüşmeye karar veren AYM Genel Kurulu, başvuruyu bugün yapılacak Genel Kurul gündemine aldı.

Kanun değişikliği, sahipsiz hayvanların kedi ve köpek ayrımı olmaksızın toplatılmasını, sahipsiz veya güçten düşmüş köpeklerin sahiplendirilinceye kadar bakımevinde tutulmasını, yerel yönetimlerin, sokakta yaşayan hayvanları ancak bakımevine aldıktan sonra rehabilite edeceklerini, belli şartlar durumunda hayvanların öldürülmesi ve ötanazisi hakkındaki usul ve esasları düzenliyor.

Yasanın iptalini isteyen hayvan hakları savunucuları, Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Komisyonu ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri AYM'nin önünde toplandı.

Toplanan kalabalık "Yasayı iptal et hayvanları yaşat", "Kadına, çocuğa, doğaya, hayvana dokunma" ve "Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük" dövizleri taşımanın yanısıra "Her yer AYM her yer direniş", "Susma haykır katliama hayır" ve "AYM yasayı hemen iptal et" sloganları attı.

"Hayvan haklarının gerçekten korunması için bir yasa düzenleyelim"

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, şunları kaydetti:

"Bu yasayla ilgili çok uğraşıyoruz. Türkiye'nin ağır sorunlarından bir tanesini yaşıyoruz. Bir taraftan sevgili Sırrı Süreyya Önder arkadaşımızın barış için hayatını feda etmesi bizi çok üzmekle beraber şimdi de Türkiye'nin her tarafından hayvanlara dönük katliam girişimlerinin ve onun meşrulaştırılmasının acısını yaşıyoruz. Bir gerçeğigörmemiz lazım. Bu ülkede maalesef anayasal haklarımız, bütün canların hakları neredeyse askıya alınmış durumda. İnsanlar için, bütün hayat için, doğa için, ekoloji için verilen bütün mücadelede artık şunu görüyoruz ki, biz bir insan bile kalsak umutlu olmak zorundayız. Mücadele etmek zorundayız. ve gerçekten hakkımızı savunmak zorundayız. Ama sadece insan hakları değil, bütün canlıların, bütün yaşamın, bütün ekosistemin hayatını savunmak zorundayız. Artık hayvanlara dönük yaptığınız katliamları durdurun. Türkiye'nin her tarafını hapishanelere çevirdiniz. Şimdi de hayvanları barınaklara doldurup orada katletmeye çalışıyorsunuz. Hatta barınağa bile götürmeden katlediyorsunuz. Biz şunu biliyoruz, eğer bir canlıya insanlar resmen öldürme girişiminde bulunuyorlarsa bu aslında öldürme eyleminin zeminini hazırlamaktır. Hayvanlar üzerinden bütün kadınları, gençleri, çocukları aynı şekilde katletme politikasının ortamını yaratıyorsunuz. Bugün insanlar kendi eşini, kendi çocuğunu açık açık öldürebiliyorlarsa bu öldürme eyleminin meşrulaştırılması anlamına geliyor. Bu yasayı geri çekin. Hayvan haklarının gerçekten korunması için bir yasa düzenleyelim."

Akın'dan sonra konuşan DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca da, "Aylardır hep birlikteyiz omuz omuzayız. Bu katliam yasasının karşısında yaşam köprüsü olduk hep birlikte. Yaşam haktır dedik. Ama bir distopyanın içindeyimişiz gibi katiller yetiştiren, seri cinayetlere teşebbüs eden bir garabet ile karşı karşıya kaldık. Bu ülkenin parlementosunda kahkahalar içinde iktidar vekilleri öldürmek için meclisten kan damlattılar" dedi.

Hayvan hakları savunucular gün boyu AYM'nin önündeki bekleyişlerine devam edecek.