HAYVAN DOLANDIRICILIĞI ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI - Haberler

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HAYVAN DOLANDIRICILIĞI ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Samsunlu Y.D.'nin keçilerini habersizce satan M.K. ve kardeşi yakalandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Samsunlu Y.D.'nin keçilerini habersizce satan M.K. ve kardeşi yakalandı. Bulunan keçiler sahibine teslim edildi.

Samsun'da besicilik yapan Y.D., sosyal medya üzerinden tanıştığı M.K. ile arkadaş oldu. M.K.'nin, kendi hayvanlarını daha fazla paraya satacağını söylemesi üzerine, Y.D., 131 keçisini Samsun'dan Antalya'nın Manavgat ilçesine getirdi. Y.D., Çardak Mahallesi'nde M.K.'nin ağılına bırakılan hayvanlardan bir kısmını Serik Hayvan pazarına götürdü. Bu sırada Serik'ten ayrılan M.K., eve gelerek Y.D.'nin keçilerinden 51'ini sattı.

Akşamüzeri hayvan pazarından dönen Y.D. hayvanlarının satıldığını görerek, M.K.'den parasını istedi. M.K.'nin para vermemesi üzerine Y.D., jandarmaya şikayette bulundu. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada; M.K. ve kardeşi M.K.'nin 51 küçükbaş hayvanı R.U.'ya sattıkları, R.U.'nun da bu hayvanları aynı gün Ö.B.'ye sattığını tespit etti. Jandarma ekipleri Antalya'da Ö.B.'ye ait barınakta hayvanları bularak sahibine teslim etti.

Olayla ilgili şüpheliler M.K. ve kardeşi 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Manavgat Antalya Samsun Güncel Haberler

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