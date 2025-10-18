HAYTEKFEST 2025'te Geleceği Şekillendiren Projeler Yarıştı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Hayvancılık, Tarım ve Gıda Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali'nde (HAYTEKFEST 2025) geleceğe yön verecek projeler yarıştı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, festivalde ilk 10'a giren projelerin, üniversitenin Teknokent Kuluçka Merkezi'nde projelerini geliştirme ve yer tahsisi imkanı elde edeceklerini söyledi.

Birçok projenin, katılımcı firmalarla iş ağı geliştirme imkanı bulduğunu vurgulayan Dalgar, "Bu projelerin, ciddi bir jüriden geçerek hayata geçirilebilir nitelikte oldukları uzmanlar tarafından tescillenmiş oldu. Bence en önemli kısmı da burası. Dereceye giren proje sahipleri, herhangi bir sektörle buluştuklarında projelerinin ciddi şekilde değerlendirileceği ve yatırım alma potansiyellerinin çok daha yüksek olduğu da böylece tescillenmiş oldu." dedi.

Ülkenin yararına somut ürünler ve katkılar ortaya çıkacağını temenni eden Dalgar, bu organizasyonu çok daha güçlü bir şekilde sürdürerek Burdur'u ve üniversiteyi bu işin merkezinde tutmaya devam edeceklerini kaydetti.

Festivalde birinci olan "Sığırların Memelerinde Bovine Herpesviruslar Sonucu Gelişen Lezyonların Tedavisinde Kullanılan Topikal Krem (Monherpes)" projesiyle Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kale, HAYTEKFEST'te birçok firmayla tanışma imkanı bulduklarını bildirdi.

Kale, geliştirdikleri projede, uçuğa benzer bir virüs olan "Herpesvirusların" tedavisinin bulunmadığını belirterek, geliştirdikleri kremle bu virüsün etkilerini geriletmeyi başardıklarını anlattı.

Kale, şunları kaydetti:

"Patent bir virüs yani vücuda girdiğinde sinirlerde gizli kalıyor. Herhangi bir bağışıklık düştüğünde ve hayvana uzun tedaviler yapıldığında hayvana yapılan aşılama, ilaç tedavileri sonuçsuz kalıyor. Bizde hayvanların memelerinde şekillenen ve sonra büyüyen lezyonların meme sağımı, enfeksiyona ulaşmasını süt sağım makinalarının bunun içine girememesi ve zamanla memenin körleşmesine yol açabileceği için topikal dış tanı uygulamalı krem geliştirdik."

Yarışmada ikinci olan "Günebakan: Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisiyle Endüstriyel Boyutta Otonom Gıda Kurutma Sistemi" projesiyle katılan Theta Temiz Enerji Teknolojileri Limited Şirketi Kurucusu Doğukan Emre Yükmen, ürünlerini seri üretime kazandırmak için çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Yükmen, proje sayesinde kurutulmak istenen gıdanın kapalı bir ortamda hijyenik şekilde, kalite standardizasyonu ve gıda güvenliği normlarına uygun olarak kurutulmasını sağladığını vurgulayarak, "Çok yüksek enerji gereksinimi olan kurutma prosesini enerjiden bağımsız hale getirmiş oluyoruz. Bu da müşterilerimize ciddi bir maliyet avantajı sağlıyor." dedi.

Hayvancılık, Tarım ve Gıda Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali'nde, "Sürdürülebilir Akuaponik Sistemler için Akıllı Su Döngüsü ve Filtrasyon Mimarisi", "Akdeniz Meyve Sineğine Karşı Yeni Bir Tuzak", "Büyükbaş Besi Hayvancılığı için Çoklu Yapay Zeka Optimizasyonu ve Karar Destek Sistemi", "PEWDet V1: Tarımsal Alanlarda Zararlı Tespiti için Akıllı Erken Uyarı Sistemi", "Kümes Hayvanları için Çok Amaçlı Otonom Robot Tasarımı ve Geliştirilmesi", "Organik Atıkların Fonksiyonel Ürünlere Dönüştürülmesi", "Bitki Koruma Robotu" ve "Otonom Çapa Makinesi Taşıma Sistemi (CaTS)" projeleri, festivalin ilk 10 projesi arasında yer aldı.

HAYTEKFEST 2025 ödül töreninin ardından sona erdi.