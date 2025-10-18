HAYTEKFEST 2025 Festivalinin Kazananları Belirlendi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Hayvancılık, Tarım ve Gıda Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali (HAYTEKFEST 2025) sona erdi.

MAKÜ yerleşkesindeki Lavanta Tepesi Oteli'nde gerçekleştirilen festival, son gününde değerlendirme toplantısı ve ödül töreniyle tamamlandı.

Programda, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Behiç Tekin, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı Boyacı ve TAGEM Küçükbaş Hayvancılık Araştırmaları Çalışma Grup Sorumlusu Dr. Nejla Güloğlu, HAYTEKFEST'i değerlendirdi.

Törende ilk 10'a giren projeler MAKÜ-BAKA Teknokent Kuluçka Merkezi'nde ücretsiz yer almaya hak kazandı.

"Akdeniz Meyve Sineğine Karşı Yeni Bir Tuzak", "Büyükbaş Besi Hayvancılığı için Çoklu Yapay Zeka Optimizasyonu ve Karar Destek Sistemi","PEWDet V1: Tarımsal Alanlarda Zararlı Tespiti için Akıllı Erken Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi","Kümes Hayvanları için Çok Amaçlı Otonom Bir Robotun Tasarlanması ve Geliştirilmesi","Organik Atıkların Fonksiyonel Ürünlere Dönüştürülmesi", "Bitki Koruma Robotu","Otonom Çapa Makinesi Taşıma Sistemi Tasarımı (CaTS)" projeleri ilk 10 proje arasında yer aldı.

Prof. Dr. Mehmet Kale, Adil Çicel ve İbrahim Oğuz Gayker'in "Sığırların Memelerinde Bovine Herpesviruslar Sonucu Gelişen Lezyonların Tedavisinde Kullanılan Topikal Krem (Monherpes)" projesi birinci olarak 150 bin lira almaya hak kazandı.

Hatay Temiz Enerji Teknolojileri Ltd. Şti'nin "Günebakan: Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisiyle Endüstriyel Boyutta Otonom Gıda Kurutma Sistemi" isimli projesi ikinci olarak 100 bin liranın sahibi oldu.

Muhammet Uyar ve Burak Özturan'ın "Sürdürülebilir Akuaponik Sistemler için Akıllı Su Döngüsü ve Filtrasyon Mimarisi" isimli projesi ise üçüncülük elde ederek 75 bin lira ödülü kazandı.

Festivalde, 6 proje ise jüri özel ödülüne layık görüldü.

Dereceye girenlere üniversite yönetimi tarafından ödülleri verildi.