Haytap'tan Havrita Uygulaması Kapatılsın Talebi: Ortaçağ Karanlığını Andıran Uygulama Bir An Önce Kapatılsın

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirilen Havrita uygulamasına tepki gösteren Hayvan Hakları Federasyonu Ankara Temsilcisi Zeynep Pehlivan, "Bu Ortaçağ karanlığını andıran, cadı avını hatırlatan uygulamanın bir an önce kapatılmasını istiyoruz" dedi.

Havrita (Başıboş Köpek Haritası) isimli uygulama ile sokakta yaşayan hayvanların yeri işaretleniyor ve harita üzerinde gösteriliyor. Hayvanseverler ise uygulamaya tepkili. Uygulamanın sokak hayvanlarını hedef haline getirdiğini söylüyorlar.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından uygulamanın sitesine erişim engeli getirildi. Hakimliğin 22 Ağustos 2022 tarih ve 2022/10058 sayılı kararı ile site kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle engellendi. Uygulamanın internet sitesine girildiğinde mahkemenin kararıyla karşılaşıyor ve ulaşılamıyor.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Ankara Temsilcisi Zeynep Pehlivan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, uygulamanın suç teşkil ettiğini belirterek, "Bu uygulama ile harita üzerinde sokak hayvanları işaretlenmekte ve hedef haline getirilmektedir. Daha sonra işaretlenen, fotoğrafı sisteme yüklenen köpeklerin öldürüldüğü,zehirlendiği fotoğrafları tarafımıza ulaşmaktadır. Uygulamada sadece sokak hayvanları hedef olarak gösterilmemekte, aynı zamanda bu hayvanları besleyen insanların ev adresleri verilerek, besleme yapan kişiler de hedef olarak gösterilmektedir" dedi.

"Bu Ortaçağ karanlığını andıran, cadı avını hatırlatan uygulamanın bir an önce kapatılmasını istiyoruz" diyen Pehlivan, bu uygulama ile başka dezavantajlı grupların da hedef haline gelecek uygulamaların önünün açıldığını ifade etti.

"CANLARIN HAYATI İLE OYNAMAK BİR İNSANLIK SUÇUDUR"

HAYTAP Temsilcisi ve barınak gönüllüsü Gülgün Hamamcıoğlu, Havrita'nın sokakta yaşayan hayvanlar ve hayvanseverler ile hayvan sevmeyenleri karşı karşıya getirdiğini dile getirerek, şunları belirtti:

"Bu sokaktaki canlılarımız hepimizin bakmakla sorumlu olduğumuz canlar. Sistem değişmeli. Sadece işaretleyerek, harita çıkararak bunların bu şekilde öldürülmesi, katledilmesi, zehirlenmesine ne yazık ki bazı kişiler normal bakarken, biz vicdanlı insanlar buna hiç öyle bakmıyoruz. Onların da yaşam hakları olduğunu, var olma hakkı olduğuna inanıyoruz. Hepimizin öyle olması gerekmiyor mu? Doğayı hep birlikte paylaşmamız gerekmiyor mu?

Canların hayatı ile oynamak bir insanlık suçudur. Buna aracı olan kişiler de insanlık suçu işlemiş olurlar. Lütfen herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bunlar hepimizin canı birlikte koruyalım, birlikte çözüm üretelim, birlikte başaralım."