Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Yarı Finaller Sürüyor

Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Yarı Finaller Sürüyor
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Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası'nda yarı final müsabakaları devam ederken, 40 ilden 400 sporcu mücadele ediyor. Dördüncü günde 300 karşılaşma yapılırken, 180 sporcudan 60'ı Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak uluslararası organizasyonlarda yer alma hakkı kazanacak.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonasında yarı final müsabakaları devam ediyor.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda 27 Haziran'da başlayan organizasyonda, 40 ilden 400 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyonanın dördüncü gününde 300 karşılaşma yapılırken, 220 sporcu rakipleri karşısında mağlup olarak elendi.

Şampiyonada 180 sporcudan 60'ı kategorilerine göre Türkiye şampiyonluğu elde ederek Balkan ve dünya şampiyonasında milli sporcu olarak katılmaya hak kazanacak.

Türkiye Muaythai Federasyonu Kırklareli İl Temsilcisi Tahsin Murat Bozbaşak, finale yükselen sporcuları tebrik ederek, şampiyonanın heyecanla devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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