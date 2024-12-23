Hayrat İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi, AFAD Akreditasyon Sınavında Başarılı Oldu

Hayrat İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesinin arama kurtarma ekibi, AFAD tarafından yapılan akreditasyon sınavında başarılı oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, vakfın 28 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi, AFAD tarafından düzenlenen depremde arama kurtarma sınavını başarıyla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayrat İnsani Yardım Derneği Sivas Şube Başkanı Kadir Darıcık, arama ve kurtarma ekiplerinin Sivas AFAD İl Müdürlüğü ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde görevli eğitim personellerince teorik ve pratik eğitime tabi tutulduklarını belirtti.

Darıcık, arama kurtarma ekiplerinin tatbikat ve sınavı başarıyla tamamlanarak akredite edilmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.