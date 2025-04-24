Hayrat İnsani Yardım Derneği'nin Kurban Bayramı İçin Hisse Bedelleri Açıklandı

Hayrat İnsani Yardım Derneği, kurban hisse bedelini yurt dışı için 5 bin 500 lira, Yemen için 7 bin 400 lira, Suriye için 10 bin lira, Gazze için 13 bin lira ve yurt içi kesimler için 15 bin lira olarak belirledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu sene Kurban Bayramı vesilesiyle Bangladeş'ten Bosna Hersek'e, Malezya'dan Kenya'ya onlarca ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşılması hedefleniyor.

Bu yıl "Kurban Beraber Olsun" denilerek çalışmalara başlayan dernek, kurban bağış bedelini yurt dışı hisseler için 5 bin 500 lira, Yemen için 7 bin 400 lira, Suriye için 10 bin lira, Gazze için 13 bin lira ve yurt içindeki kesimler için 15 bin lira olarak belirledi.

Dernek, kesilen kurbanların video kayıtlarını da kısa mesaj yoluyla bağışçılara gönderecek.???????