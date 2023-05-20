Hayrat İnsani Yardım Derneği kurban hisse bedelini açıkladı

Hayrat İnsani Yardım Derneği, vekaletle kurban hisse bağış bedelini yurt dışı için 2 bin 500 lira, yurt içi ve Filistin için 6 bin lira, Yemen ve Suriye için 4 bin lira olarak belirlediğini duyurdu.

Hayrat İnsani Yardım Derneği, vekaletle kurban hisse bağış bedelini yurt dışı için 2 bin 500 lira, yurt içi ve Filistin için 6 bin lira, Yemen ve Suriye için 4 bin lira olarak belirlediğini duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, bu yıl da Kurban Bayramı vesilesiyle dünyanın dört bir yanındaki onlarca ülkeye ve milyonlarca ihtiyaç sahibine yardım eli uzatmanın amaçlandığı aktarıldı.

Kurban organizasyonu için çalışmalara başlandığı belirtilen açıklamada, vekaletle kurban hisse bağış bedelini yurt dışı için 2 bin 500 lira, yurt içi ve Filistin için 6 bin lira, Yemen ve Suriye için 4 bin lira olarak belirlendiği bildirildi.

Geçen yıl "Kurban bayram olsun" sloganıyla yola çıkan derneğin, 3 kıtada, 29 ülkede, 36 bin 61 hisse kurbanı 1 milyon 85 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdığı aktarılan açıklamada, yardımların büyük bir kısmının savaş ve kıtlıkların yaşandığı Afrika ve Asya ülkelerinde dağıtıldığı, ayrıca Yemen'de çatışmaların gölgesinde yaşayan halk ve uzun süredir işgal altında olan Filistin'in de unutulmadığı kaydedildi.