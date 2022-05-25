Hayrat İnsani Yardım Derneği kurban hisse bedelini açıkladı - Haberler

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Hayrat İnsani Yardım Derneği kurban hisse bedelini açıkladı

AA - Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
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Hayrat İnsani Yardım Derneği kurban hisse bedelini açıkladı

Hayrat İnsani Yardım Derneği, vekaletle kurban hisse bağış bedelini yurt dışında 1700, yurt içinde ise 2 bin 600 lira olarak belirledi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği, vekaletle kurban hisse bağış bedelini yurt dışında 1700, yurt içinde ise 2 bin 600 lira olarak belirledi.

Dernekten yapılan açıklamada, 2022 Kurban Bayramı'nda da mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi milyonlarca Müslüman'a ulaşılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Kurbanlık yurt dışı hisse bedelinin 1700 lira, yurt içi ile Yemen ve Suriye için 2 bin 600 lira, Filistin için ise hisse bedelinin 4 bin 500 lira olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, 2021 yılında "İyilik Kurbanla Yayılsın" diyerek yola çıkan Derneğin, 4 kıtada 32 ülkede 35 bin 991 hisse kurbanla 1 milyon 79 bin ihtiyaç sahibine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, yardımların büyük çoğunluğunun Sudan, Somali, Burkina Faso, Senegal, Tanzanya, Çad ve Nijer gibi Afrika ülkeleri ile Filipinler, Endonezya, Malezya, Pakistan, Afganistan ve Kırgızistan gibi Asya ülkelerinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel

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