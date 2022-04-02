Hayrabolu SYDV martta bin 362 kişiye yardım yaptı

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) mart ayında bin 362 vatandaşa yardım yapıldı.

Kaymakam Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, mart ayında bin 362 ihtiyaç sahibine, 856 bin 253 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların eğitim, sağlık, asker yardımı, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.