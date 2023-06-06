Hayrabolu SYDV'den 2 bin vatandaşa yardım yapıldı, TREDAŞ personeli çevre temizliği yaptı

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçedeki 2 bin ihtiyaç sahibine 2 milyon 665 bin lira yardım yapıldı. TREDAŞ personeli ise Türkiye Çevre Haftası kapsamında Kumbağ sahilinde atık topladı.

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ilçedeki 2 bin vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, yaptığı açıklamada, mayıs ayında 2 bin ihtiyaç sahibine, 2 milyon 665 bin lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların eğitim, sağlık, asker yardımı, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

TREDAŞ personeli çevre temizliği yaptı

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) çalışanları Türkiye Çevre Haftası kapsamında sahilde atık topladı.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, TREDAŞ Trakya'da 20 bin kilometrekarelik alanda, yaklaşık 2 milyon kişiye kaliteli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamanın yanında sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma ve çevreye katkı sunmaya odaklanıyor.

Çevre haftası etkinlikleri ile toplumsal farkındalığı artırmayı ve kendini temiz bir çevreyi korumaya ve sürdürmeye adamış bilinçli bireylerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

TREDAŞ çalışanları, özellikle evsel atıkların insan, doğa ve hayvan hayatına verdiği tahribata dikkat çekerek farkındalık oluşturmak amacıyla Kumbağ sahilinde atık topladı.

2020 yılında sıfır atık belgesi almaya hak kazanan TREDAŞ, çevre bilincinin oluşması için gerçekleştirdiği projelerle bu farkındalığı öne çıkarmaya devam ediyor.