Hayrabolu Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yıl sonu sergisi düzenledi - Haberler

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Hayrabolu Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yıl sonu sergisi düzenledi

AA - Sedat Kara - Güncel
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Hayrabolu Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yıl sonu sergisi düzenledi

Hayrabolu Halk Eğitim Merkezinde (HEM) yıl sonu sergisi düzenledi.

Hayrabolu Halk Eğitim Merkezinde (HEM) yıl sonu sergisi düzenledi.

Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen serginin açılışına, Kaymakam Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Osman İnan, Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Tasar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Özer, kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Yıl boyunca kurslarda üretilen ürünlerin sergisini inceleyen Kaymakam Sülün, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Şahin'den kurslar hakkında bilgi aldı.

AA / Sedat Kara - Güncel

Hayrabolu Hisarcık Sülün Güncel Haberler

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