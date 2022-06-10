Hayrabolu'dan kısa kısa - Haberler

Hayrabolu'dan kısa kısa Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) bin 59 kişiye yardım yapıldı. Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) bin 59 kişiye yardım yapıldı. Kaymakam Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, mayıs ayında bin 59 ihtiyaç sahibine, 366 bin 116 lira yardımda bulunulduğunu belirtti. Yardımların yaşlı aylığı, sağlık, eğitim ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. Yol yapım ve onarım çalışmaları Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, yol yapım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini söyledi. Hisar Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen İnan, "Sorunları yerinde inceleyip, istişare ederek çözüme kavuşturuyoruz." diye konuştu. Hayrabolu'da mezuniyet töreni Hayrabolu Simten ve Ataman Özbay Anadolu Lisesinin 21 öğrencisi için mezuniyet töreni düzenlendi. Sadi Kıyak Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okul Müdürü İsmail Helvacı, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 21 öğrenciyle mezuniyet töreninde birlikte olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Osman İnan, okul birincisi Serhat Yüksel'e plaket takdim etti. Daha sonra diplomalarını alan öğrenciler mutluluklarını keplerini havaya atarak gösterdi. AA / Sedat Kara - Güncel Mehmet Sülün Osman İnan Sülün Güncel Haberler

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