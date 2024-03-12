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Hayrabolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Hayrabolu ilçesinde yapılan üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Aynı gün içinde Çerkezköy ilçesinde de ruhsatsız tabanca ele geçirilen bir zanlı gözaltına alındı. Malkara ilçesinde ise evinde uyuşturucu bulunan bir şüpheli yakalandı.

Hayrabolu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çene köprüsü mevkiinde ve Karabürçek Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri H.K. ve C.G'yi durdurdu.

Üst aramasında 135 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabancayla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde devriye esnasında şüphe üzerine Ö.M.Ö'yü durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

Malkara ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıevhat Mahallesi'nde Y.R'nin evinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler evde yaptıkları aramada, 4 gram eroin, bir miktar metemfetamin uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Hayrabolu Çerkezköy Malkara 3.Sayfa Güncel Haberler

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