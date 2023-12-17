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Hayrabolu'da Uyuşturucu Hap ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

17 Aralık 2023 10:10 Güncelleme: 10:12 Abone Ol

Hayrabolu ilçesinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı. Aynı şekilde Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde de benzer operasyonlar gerçekleştirildi.