Hayrabolu'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu ile Gözaltılar

Hayrabolu'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu ile Gözaltılar
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Hayrabolu ilçesinde jandarma ekipleri, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirerek iki şüpheliyi gözaltına aldı. Çerkezköy'de ise bir aracın içinde ruhsatsız tabanca bulunduran bir kişi gözaltına alındı.

Hayrabolu ilçesinde evinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şalgamlı Mahallesi'nde N.K'nin evinde arama yaptı.

Aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 2 ruhsatsız tabanca geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'nde şüphe üzerine S.E'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

-Otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Veliköy Mahallesi'nde F.Ö'nün otomobilinde arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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