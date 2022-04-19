Hayrabolu'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün ve Belediye Başkanı Osman İnan, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Sülün, Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlediği toplantıda kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı şekilde ulaştırılması için muhtarlarla yakın işbirliği içerisinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

İlçe merkezi ve mahallelerdeki sorunları çözüp eksikleri gidermek için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Sülün, şöyle konuştu:

"Muhtarlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz ve daire amirlerimiz bu sorunları not alarak çözümüne ilişkin adımlar atacak. Bu yüzden toplumun tüm katmanlarıyla sürekli toplantılar yapacağız. Kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde götürülmesi için muhtarlar ile yakın işbirliği içerisinde olmaya devam edeceğiz."

Belediye Başkanı İnan da ilçedeki tüm mahallelerin sorunlarına hakim olduğunu belirtti.

Sorunların çözümü için el birliğiyle çalışacaklarını aktaran İnan, şunları kaydetti:

"Mahallelerimizdeki sorunları, halkımızın bizlerden taleplerini ilk olarak elimiz, kolumuz, kulağımız ve gözümüz olan muhtarlarımızdan öğreniyoruz. Kapılarımız da, gönlümüz de sizlere sonuna kadar açıktır. Hizmetlerimizin halka ulaşmasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızla birlikte çözüm odaklı hizmet anlayışını sürdürerek ilçemize ve burada yaşayan güzel insanlara daha güzel hizmetler sunacağız."

Toplantıda kurum müdürleri de yer aldı.