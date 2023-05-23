Hayrabolu'da Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor

Hayrabolu ilçesinde Millet Bahçesi yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Uzunköprü Caddesi'nde yapımına başlanan Millet Bahçesi'nin yaklaşık 35 bin metrekare alana inşa edileceğini söyledi.

Vatandaşların aileleri ile sosyalleşebileceği modern bir yaşam alanını ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten İnan, "Millet Bahçesi ile vatandaşlarımızın nefes alacağı, sosyal ve kültürel etkileşimde bulunabileceği ve ailece hoşça vakit geçirebilecekleri bir alanı halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.

İnan, Millet Bahçesi içerisinde kıraathane, koku bahçesi, gül bahçesi, ayçiçeği bahçesi, gelincik bahçesi, çocuk oyun alanı, hareket alanı, oyun tepesi, koşu ve bisiklet parkuru, kameriye, gezinti aksı, etkinlik alanı, otopark, koruluk, amfi, afet toplanma alanı, oturma basamakları ve köprü aksı yer alacağını belirtti.