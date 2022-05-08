Hayrabolu'da lise öğrencileri eTwinning projesine katıldı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde lise öğrencileri eTwinning projesi kapsamında iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir kalkınma ve karbon ayak izi konularında çalışma yaptı.

Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Gülçin Yücel Semiz'in danışmanlık yaptığı ve okuldan 7 öğrencinin de katkı sağladığı iklim değişikliği temalı eTwinning projesi sona erdi.

Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'den toplamda 12 öğretmen ve 102 öğrencinin aktif katılımları ile sürdürülen projede öğrencilerin iklim değişikliği hakkında farkındalıklarını artırmak hedeflendi.

Yücel Semiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel iklim değişikliğin çağın en büyük sorunlarından olduğunu belirtti.

İklim değişikliğinin yıkıcı tahribatların tüm insanoğlunu derinden etkilediğini ifade eden Yücel Semiz, "Bu projeyle farkındalık oluşturarak iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmeyi, yeşil ve temiz bir çevre için insanoğluna düşen görevleri ortaya koymayı, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir kalkınma ve karbon ayak izi konularında proje katılımcılarını ve toplumu bilinçlendirme amaçlanmıştır." dedi.

Yücel Semiz, proje katılımcıların uluslararası 5 takım halinde çalışarak, iklim değişikliğinin sebepleri ve sonuçları hakkında röportajlar hazırlama, iklim temalı logo ve posterler tasarlama, karbon ayak izi hakkında bilgilendirme çalışmaları, iklim değişikliğinin nedenleri ile ilgili röportajlar gibi çeşitli çalışmalar yürüttüğünü sözlerine ekledi.