Hayrabolu'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım ve Ücretsiz Meme Kanseri Taraması

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi 943 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Eyüp Fırat, yaptığı yazılı açıklamada, ağustos ayında 943 ihtiyaç sahibine 3 milyon 505 bin lira yardımda bulunulduğunu bildirdi.

Yardımların, diğer aile yardımı, yaşlı aylığı, şartlı eğitim yardımı, katılım payı yardımı ve gıda yardımı olarak verildiğini aktaran Fırat, vakfın yardımlarının süreceğini belirtti.

-Hayrabolu'da 627 kadına ücretsiz meme kanseri taraması yapıldı

Hayrabolu ilçesinde 41 günde 627 kadına ücretsiz meme kanseri taraması yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Osman İnan, yaptığı açıklamada, kanserde erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bu kapsamda ilçedeki kadınlara yönelik ücretsiz kanser taraması gerçekleştirdiklerini ifade eden İnan, "Erken teşhis hayat kurtarır. Bu bilinçle hareket ederek mamografi taramalarına yönelik farkındalık çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kadınlarımızın düzenli kontrollerini yaptırmalarını teşvik etmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda 41 günde 690 kadına ücretsiz meme kanseri taraması yapıldı." dedi.

-Rektör Şahin'e ziyaret

Gelecek Partisi Tekirdağ İl Başkanı Recep Nişancı, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklara teşekkür etti.