Hayrabolu'da Dünya Çevre Günü kutlaması

Hayrabolu ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı.

Alpullu Caddesi'nden başlayan çevre yürüyüşü, belediye hizmet binası bahçesinde sona erdi.

Daha sonra Belediye Başkanı Osman İnan ve öğrenciler Örey Korusu'nda çöp topladı.

İnan, gelecek nesillere yaşanabilir bir Hayrabolu bırakmak adına yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Çevreyi korunma bilincini genç kuşaklara aktarmak istediklerini belirten İnan, "Çevre hayatımızın vazgeçilmezi. Bu nedenle çevreyi ihmal edemeyiz. Her gün gelişen, değişen dünyamızda çevrenin değeri gitgide önem kazanıyor. Bunun farkında olmamız lazım. Geleceğimiz olan gençlerimizle bir farkındalık oluşturmak için burada bu etkinliği düzenledik. Tüm bireylerin çevre temizliğine karşı duyarlı olmalarını istiyoruz. " diye konuştu.