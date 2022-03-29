Hayrabolu'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler

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Hayrabolu'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

AA - Sedat Kara - Güncel
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Hayrabolu'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

Hayrabolu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hayrabolu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şalgamlı Mahallesi'nde Emine Çevik'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

AA / Sedat Kara - Güncel

Şalgamlı, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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