Hayrabolu'da Ayçiçeği Festivali stantları açıldı

Hayrabolu ilçesinde düzenlenecek 31. Ayçiçeği Festivali kapsamında stant satışlarına başlandı. Festival alanındaki stantlarda satışlar başladı. Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapıldı.

Hayrabolu ilçesinde düzenlenecek 31. Ayçiçeği Festivali kapsamında stant satışlarına başlandı.

Hayrabolu Belediyesi Zabıta Müdürü Kutsal Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, 10-13 Ağustos'ta düzenlenecek festival kapsamında stantların açıldığını söyledi.

Festival alanındaki stantlarda satışların başladığını ifade eden Türkyılmaz, "Festival sahamızda yer almak isteyen vatandaş ve firmalar, tahsis işlemleri için zabıta müdürlüğüne başvurabilirler." dedi.

SYDV yardımları

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ilçedeki 2 bin 498 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, yaptığı açıklamada, haziran ayında 2 bin 498 ihtiyaç sahibine, 4 milyon 064 bin lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların eğitim, sağlık, asker yardımı, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.