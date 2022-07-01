Hayrabolu'da 20 dönüm buğday ekili alan yandı Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili alanlar zarar gördü. Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili alanlar zarar gördü. İlçeye bağlı Canhıdır Mahallesi'ndeki buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Hayrabolu Belediyesinin iş makineleri ve arazözler yanan alanda soğutma çalışması yaptı. Yangında 20 dönüm buğday tarlası zarar gördü. AA / Sedat Kara - Güncel Güncel Haberler

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