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Haymana'da Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Haymana'da Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Ankara'nın Haymana ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Tırın büyükbaş hayvan taşıdığı ve kazada hayvanların da etkilendiği bildirildi.

Ankara'nın Haymana ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Faysal Çevik (34) idaresindeki 21 AGN 754 plakalı tır, Karahoca Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaralanan sürücü ve araçtaki Muhammed Tuncay (28) ambulansla Haymana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tuncay, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tırın Diyarbakır'dan Ankara'nın Polatlı ilçesine büyükbaş hayvan taşıdığı, kazada hayvanlardan birinin de yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Enes Yıldırım - Güncel
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