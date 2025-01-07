Haymana'da Sahipsiz Köpeklerin Saldırısında 13 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Ankara'nın Haymana ilçesinde 13 yaşındaki Hayrettin G., sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı. Olay sonrası çevredekilerin müdahalesiyle köpekler uzaklaştırıldı ve çocuk hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, sahipsiz köpek sorununa dikkat çekerek yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etdiler.
Ankara'nın Haymana ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.
Yenimahalle'de okuldan çıkan Hayrettin G. (13) boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerin uzaklaştırılmasının ardından yaralı çocuk, ambulansla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayrettin G, buradaki ilk müdahalesinin ardından kent merkezine sevk edildi.
Görgü tanıkları, köpeklerin birbirleriyle boğuştuğunu düşündüklerini ancak sesler üzerine çocuğa saldırdıklarını fark edip duruma müdahale ettiklerini belirterek, yetkililerden çözüm beklediklerini kaydetti.