Haymana'da Muhtarlık Husumeti Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı

Haymana'da Muhtarlık Husumeti Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Ankara'nın Haymana ilçesinde muhtarlık seçimleri sonrası başlayan husumet nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili bir saldırgan gözaltına alındı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde 2019'daki yerel seçimlerde Çaldağ Mahallesi muhtarlığını kazanan Hacı Ali Akçil'in öldürülmesinden kaynaklanan husumet nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 31 Mart 2019 günü gerçekleştirilen yerel seçimlerde, ilçeye bağlı Çaldağ Mahallesi'nin muhtarlık seçimlerini kazanan Hacı Ali Akçil'in ailesi ile rakibi S.Y'nin ailesi arasında kavga çıktı.

Çıkan kavga sonucu F.Ç. tarafından bıçaklanan Akçil, hayatını kaybederken, saldırgan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Seyran Mahallesi'nde tesadüfen karşılaşan husumetli iki ailenin bazı bireyleri arasında yeniden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbedede Hacı Ali Akçil'in babası Galip Akçil ile kardeşi İsmail Akçil vurularak ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Galip Akçil hayatını kaybetti, ağır yaralı oğlu İsmail Akçil'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan saldırgan M.A.Ü. ile 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
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