Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı

Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
Bakan Tekin'den tartışma yaratacak 'Başörtüsü' çıkışı: Okula alınmama riskleri var

Tartışma yaratacak "Başörtüsü" çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Peş peşe 47 deprem yaşanan Kütahya için ürküten uyarı: Fırtına yaşanabilir

Peş peşe 47 deprem sonrası profesörden gece uyutmayacak sözler
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan 'Sonun acı olacak' paylaşımına bomba yanıt

Türkiye'nin konuştuğu savcıya tehdit! Verdiği yanıtı görmeniz lazım

Haymana'da Arazi Anlaşmazlığı Silahlı Kavgaya Döndü: 1 Ölü, 3 Yaralı

Haymana'da Arazi Anlaşmazlığı Silahlı Kavgaya Döndü: 1 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Haymana ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Muhtar Bilal Karakoca, kavgada ateş açarak İsa Karakoç'un ölümüne sebep oldu.

Ankara'nın Haymana ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Arazi anlaşmazlığı sebebiyle aralarında husumet bulunan 5 kişi, gece saatlerinde Çalış Mahallesi Muhtarı Bilal Karakoca'nın (60) evine gitti.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Karakoca, tabancasıyla ateş açtı.

Karakoca'nın silahından çıkan mermilerin isabet ettiği İsa Karakoç (38) olay yerinde yaşamını yitirdi, kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Muhtar Bilal Karakoca, silahıyla jandarmaya teslim oldu.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.