Hayli Gubbi Yanardağı'nda 12 Bin Yıldır İlk Patlama Gözlemlendi

Güncelleme:
Etiyopya'nın Afar bölgesindeki Hayli Gubbi Yanardağı'nda 12 bin yıldır kayıt altına alınan ilk patlama gerçekleşti. Yerel yetkililer, patlamanın can kaybı olmadan hayvancılık açısından ekonomik etkileri olabileceğini belirtiyor. Bölgedeki köyler külle kaplandı.

ADDIS Etiyopya'nın Afar bölgesinde bulunan Hayli Gubbi Yanardağı'nda 12 bin yıldır kayıt altına alınan ilk patlama gözlemlendi.

Toulouse Volkanik Kül Uyarı Merkezinden (VAAC) yapılan açıklamada, Etiyopya'nın kuzeyindeki Afar bölgesinde yer alan Hayli Gubbi Yanardağı'nın harekete geçtiği belirtildi.

Associated Press (AP) ajansına konuşan yerel yetkililer, can kaybı olmadığını ancak patlamanın hayvancılık açısından ekonomik sonuçları olabileceğini belirtti.

Bu yanardağın "daha önce hiç patlama kaydı olmadığını" bildiren yetkililer, birçok köyün külle kaplandığını ve bunun sonucunda da bölge sakinlerinin geçim kaynakları için endişelendiklerini ifade etti.

Smithsonian Enstitüsü Küresel Volkanizm Programı, Hayli Gubbi'de Buzul Çağı'nın sonunda yaklaşık 12 bin yıl önce başlayan ve halen devam eden Holosen Dönem'de bilinen bir patlama olmadığını duyurdu.

VAAC, patlamadan kaynaklanan kül bulutlarının Yemen, Umman, Hindistan ve Pakistan'ın kuzeyine sürüklendiğini açıkladı.

Hayli Gubbi Yanardağı'nın en az 12 bin yıl sonra harekete geçtiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
