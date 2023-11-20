Hayko Cepkin, Night Flight Symphony Orchestra & Choir ile Volkswagen Arena'da konser verecek

Events Across Turkey'in bir kült haline gelen uluslararası ödüllü projesi An Epic Symphony Hayko Cepkin'i Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde yeniden ağırlıyor. 30 Kasım'da Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek konserin biletlerine Biletinial'dan ulaşılabilecek.

Event Across Türkiye'nin kült haline gelen İstanbul Night Flight konser serisi hız kesmeden devam ediyor. Avrupa'nın en iyi etkinliği ödülünü alarak uluslararası bir fenomene dönüşen İstanbul Night Flight, 30 Kasım'da Volkswagen Arena'da Hayko Cepkin'i ağırlayacak. Farklı tarzı ve güçlü sesiyle gönüllerde taht kuran Hayko Cepkin, An Epic Symphony ile birlikte izleyenleri sahneye kilitleyecek müzikal bir şölene imza atacak.

Hayko Cepkin'in heyecanlı ve dinamik sahne performansına Night Flight Symphony Orchestra'nın eşlik edeceği ve dinleyenlerin hafızasından silinmeyecek bu özel konserin biletleri Türkiye'nin lider online biletleme plaformu Biletinial'da satışa sunuldu. - İSTANBUL