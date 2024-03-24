Hayırseverlerin Ördüğü Atkı, Bere ve Eldivenler Depremzedelere Dağıtıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hayırseverlerin ördüğü atkı, bere ve eldivenlerin Malatya'da depremzedelere dağıtıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşayan hayırsever Asiye Akkökler ve arkadaşlarının ördüğü atkı, bere ve eldivenlerin, Mehmetçikler tarafından Samanköy Yeni Hayat Konteyner Kent Merkezi'nde dağıtıldığı belirtildi.

Emeği geçen hayırseverlere destekleri için teşekkür edilen açıklamada, hayırseverlerin ilettiği yardımların dağıtımına ilişkin fotoğraflara da yer verildi.