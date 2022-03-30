Hayırseverlerin bağışlarıyla açılan su kuyuları Afrikalılara "can suyu" oluyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), hayırseverlerin bağışlarıyla Afrika ülkelerinde açtığı su kuyularıyla çok sayıda insanın temiz içme suyuna kavuşmasını sağlıyor.

Yurt içinde ve yurt dışında 50 yıldır ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri yürüten TDV, özellikle Afrika Kıtası'nda insanları temiz içme suyuyla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda vakıf, birçok ülkede bağışçıların desteğiyle açtığı su kuyularıyla bölge insanının en hayati ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

"Bir Damla Hayat Su Kuyusu" ve "Vakıf Çeşmesi" projeleri çerçevesinde 25 ülkede 7 milyon insanı açılan 890 su kuyusu ve çeşmeyle temiz içme suyuyla buluşturan TDV, yıl sonuna kadar bu sayıyı 1200'e çıkarmayı hedefliyor.

Nijer'in Maradi bölgesinde de temiz su bulmakta zorlananlara yardıma giden vakıf, çok sayıda kişinin ihtiyacını karşılayacak su kuyusu açtı. Temiz içme suyuna kavuşan insanların mutluluğu gözlerinden okundu.

"İnsanların heyecanına ve çocukların mutluluğuna şahit olduk"

TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, AA muhabirine, proje kapsamında Nijer'de 73'üncü kuyuyu açtıklarını, ülkede bu yöndeki faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.

Çetin, açılan su kuyularından milyonlarca insanın yararlandığını aktararak, "Maradi bölgesindeyiz, açtığımız su kuyusundan bu bölgede 3 bin kişi yaralanacak. Güneş panelleriyle çalışan 60 metre derinliğe sahip su kuyusu açtık. Burada insanların heyecanına ve çocukların mutluluğuna şahit olduk." diye konuştu.

Dünya çapında projelendirilen su kuyusu sayısının 1200 civarında olduğunu belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde şu an sayımız 890. Sürekli kuyu açıyoruz, bu sayı artarak devam ediyor. Yaklaşık bir ay içinde 900 sayısına ulaşacağız. Bunların hepsi derin su kuyusu ve maliyetleri yüksek olan su kuyuları."

Her bir kuyudan yaklaşık 5 bin kişinin yararlanabildiğini aktaran Çetin, "En önemlisi de sürdürülebilir olması. Yaklaşık 10 ila 20 yıl, derin olduğu için su tükenmiyor. Milletimizin bayrağı ve besmelesi burada." değerlendirmesinde bulundu.