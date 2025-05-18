Hayırseverlerden Depremzede Aileye Ev Desteği

Hayırseverlerden Depremzede Aileye Ev Desteği
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve İstanbul'a yerleşen 5 engelli çocuğa sahip İbrahim ailesi için hayırseverlerin bağışlarıyla ev alındı. Aile, Avcılar Kaymakamı tarafından yeni evlerine kavuşturuldu.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ilin etkilendiği 6 Şubat depremlerine Gaziantep'te yakalanan ve evleri yıkılmak üzere olduğu belirlenince İstanbul'a gelerek Avcılar'a yerleşen 5'i engelli, 7 çocuk sahibi aileye hayırseverlerin bağışladığı paralarla ev alındı. Evin tapusunu aileye Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan verdi. Gözyaşlarını tutamayan anne Lamia İbrahim, "Allah razı olsun hayır sahiplerinden yardım ettiler bize. Çocuklar umarım rahata kavuşacaklar" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihindeki 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde biri doğuştan yüzde 98, diğerleri yüzde 80 engelli çocukları bulunan İbrahim ailesi, büyük çatlaklar oluşan evlerini terk ederek yakınlarının önerisiyle İstanbul'a geldi ardından da Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bir eve yerleşti.

KADINLAR SEFERBER OLDU

Hayırseverlerin desteğiyle yaşamlarını sürdüren 7 kişilik ailenin durumunu öğrenen ve başkanlığını Şüheda Songül Şark'ın üstlendiği 'Hayırda Yarışan Kadınlar', Avcılar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilal Yıldız'ın da desteğiyle harekete geçti. Geçen Ramazan ayında başlatılan kampanya kısa sürede hızla büyüdü. 720 bağışçının katkılarıyla Esenyurt'ta dubleks ev satın alındı. Evin alınmasından sonra 100 bağışçı daha devreye girerek, ailenin ihtiyacı olan tüm eşyalar da alındı.

'ÇOCUKLAR RAHATA KAVUŞACAK'

Depremzede Lamia İbrahim ve engelli çocukları karşılaştıkları sürpriz karşısında şaşırdı. Engelli 5 çocuğuyla yakından ilgilenmesi gereken anne İbrahim, kendisine çiçek verilirken duygulandı. İbrahim, "Depremzedeyiz. Gaziantep'te yaşıyorduk. Burada yaşıyoruz şimdi. Beş çocuğum var biri yüzde 98 engelli, diğerleri de yüzde 80 engelli. Yükümüz çok zor durumdayız. Allah razı olsun hayır sahiplerinden yardım ettiler bize. Çocuklar umarım rahata kavuşacaklar" dedi. Şüheda Songül Şark kampanyanın kısa sürede başarıya ulaşmasında katkıları olan 820 bağışçıya ayrı ayrı teşekkür borçlu olduklarını da sözlerine ekledi.

'RESMİ İŞLEMLERİN YAPILMASINDA DESTEK OLDUK'

Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan, eve gelerek aile ve hayırsever kadınlarla görüştü. Kaymakam Burhan, "Beşi engelli olan toplamda 7 çocuklu ailemiz Avcılar Tahtakale mahallesinde ikamet ediyorlardı kiralamış oldukları evde. Hayat şartları gerçekten kötüydü. Songül Hanımla hareket eden 'Hayırda Yarışan Kadınlar' bu eve el attılar ve çok kısa sürede Ramazan ayını da buna vesile kılarak bir dayanışma örneği sergilediler. Hem aile yılı hem de engelliler haftasına denk gelmesi olayın ayrı bir tarafı. Biz de resmi işlemlerin yapılması konusunda destek olduk. Ailemize yeni evlerinin hayırlı olmasını diliyoruz. Songül Hanım'ın şahsında hem binanın alımında hem de eşyaların alınmasında katkı veren tüm hayırseverlere canı gönülden teşekkürlerimizi iletiyoruz." dedi.

'BU EVDE 820 KİŞİNİN EMEĞİ VAR'

Beş evlada bakmak çok zor. Biz de 'Hayırda Yarışan Kadınlar' olarak onları ziyaret ettik. Gördük ki bir anneye ancak bu kadar destek olabiliriz. Babayla beraber ortak açtığımız hesapta 720 kişi. Onun üzerinden bu eve kombisinden çekyatına kadar toplam 820 kişinin emeğiyle bu ev alındı. İbrahim ailesine bugün itibariyle teslim ediliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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