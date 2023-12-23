Hayırseverlerden çalınan motosikleti için yardım alan kadına yeni motosiklet ve kredi ödemesi yapıldı

ANTALYA'da semt pazarlarında toka ve takı satmak için bankadan kredi çekerek aldığı üç tekerli elektrikli motosikleti çalınan Nilgün Oflaz'a (46) hayırseverler tarafından yeni bir motosiklet alınırken, kredi borcunun tamamı da ödendi. Dün gözyaşları döken, bugün ise yeni motosikletine kavuştuğu için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Oflaz, "O kadar sevinçliyim ki sesimin duyulmayacağını sanmıştım. Bu kadar çabuk duyulması, bu kadar çabuk bana dönülmesi çok duygulandırdı" dedi.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3901 Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katında, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Nilgün Oflaz, bir süre önce bankadan kredi çekerek 60 bin liraya aldığı ve semt pazarlarında satış yaptığı malzemelerini yüklediği 3 tekerli elektrikli motosikletini evin girişindeki balkon demirine geceden kilitle bağladı. Sabah saatlerinde pazara gitmek için dışarı çıkan Oflaz, motosikletini göremedi. Bağladığı demir kilidin kesildiğini gören Oflaz, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, motosikletin çalındığını, üzerindeki brandanın da bahçeye atıldığını tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, güvenlik kamerası incelendi. Görüntülerde hırsızlık şüphelisinin bahçeye girip motosikletin etrafında bir süre inceleme yaptığı ve kilidi kesmeye başladığı görüldü. Şüphelinin, 3,5 dakikada kilidi keserek motosikleti alıp kayıplara karıştığı kameralarca kaydedildi. Nilgün Oflaz, motosikletinin çalınmasının ardından uzun süre gözyaşı döktü.

HAYIRSEVERLER KREDİYİ ÖDEYİP, YENİ MOTOSİKLET ALDI

Demirören Haber Ajansı'nın olayı gündeme getirmesi sonrası Türkiye'nin ve hatta dünyanın birçok yerinden Oflaz'a yardım isteği geldi. Gece geç saatlere kadar telefonu susmayan Nilgün Oflaz'a bir hayırsever tarafından üç tekerli elektrikli motosiklet alınırken, başka bir hayırsever tarafından ise çalınan motosikletin kalan kredi borcu tamamen ödendi. Bugün öğle saatlerinde bayiye giden Nilgün Oflaz, yeni üç tekerli elektrikli motosikletine kavuştu. Motosikleti alan Oflaz evinin yolunu tuttu.

'HAYIRSEVERLERDEN ALLAH RAZI OLSUN'

Evinin önünde motosikletiyle gezen Nilgün Oflaz duygularını DHA muhabirine anlattı. Bugün hayırseverlerin desteğiyle yeni motosikletine kavuştuğunu söyleyen Nilgün Oflaz, "Dün motorum çalındı. Çalındıktan sonra çok zor durumda kaldım. Ne yapacağımı bilmiyordum ama haberin ardından hayırseverlerden Allah razı olsun. Hepsi arayıp sordu. Yeni bir motor aldılar. Borcumu kapattılar. Arayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'SESİMİN DUYULMAYACAĞINI SANMIŞTIM'

Yeni motosikletine kavuştuğu için çok heyecanlı olduğunu belirten Oflaz, "Yani, ne diyeceğimi bile bilmiyorum. O kadar sevinçliyim ki yani sesimin duyulmayacağını sanmıştım. Bu kadar çabuk duyulması, bu kadar çabuk bana dönülmesi yani beni çok duygulandırdı. Kendimi yalnız hissediyordum ama yalnız değilmişim. Ben onu anladım. Allah herkesten razı olsun. Arayandan, sorandan, yardım etmek isteyenden ki ben sadece benim motorum gelsin demiştim. Bana daha da iyisi geldi. Yarın hemen inşallah Allah'ın izniyle işime de başlayacağım. Yavaş yavaş ufak tefek eşyamı da alıp tekrar yeni baştan hayatıma döneceğim. Bugün daha mutluyum. İki gündür benim içim yandı" diye konuştu.

'ÇALINAN MOTOSİKLETİM BULUNURSA İHTİYACI OLAN BİRİNE VERECEĞİM'

Çalınan motosikletinin bulunması halinde ise onu da ihtiyacı olan birine vereceğini ifade eden Oflaz, "Onu da gerçekten ihtiyacı olan birine vermek istiyorum. Bulunursa ihtiyacı olan birine ben de onu vereceğim. Muhtemelen benim gibi mağdur kalan birileri daha vardır. Onlara da ben yardım edeceğim. Keşke elimden benim de çok şeyler gelse ama sadece bu kadarı gelebiliyor" dedi.